A Veveri l'incontro ecumenico per tutte le chiese cristiane di Novara e Vco

Venerdì 26 settembre il quartiere Veveri di Novara ospita un incontro ecumenico per tutte le chiese cristiane delle province di Novara e del Vco. L’incontro, dal titolo “Nicea, il luogo del primo concilio a 1700 anni. Come confessare insieme la fede cristiana oggi”, si tiene a partire dalle 18.00 nella chiesa di San Maiolo.

I relatori sono monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara e presidente della commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi; il professor Fulvio Ferrario, teologo evangelico e professore ordinario di teologia sistematica presso la facoltà valdese di teologia di Roma; l’archimandrita Victor Cretu, igumeno del monastero ortodosso di Arona, decano d’Italia dell’arcivescovado per le chiese ortodosse di tradizione russa in Europa occidentale. Al convegno segue un momento conviviale, alle 20.00 nel salone dell’oratorio di Veveri; alle 21.00 la preghiera conclusiva.