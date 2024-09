La parrocchia di Domodossola inaugura il nuovo anno pastorale

La parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso di Domodossola si prepara al nuovo anno pastorale. Il 22 settembre è prevista la giornata per progettare l'itinerario della comunità ecclesiale per il 2024-2025 delle parrocchie di Domodossola e del circondario, che fanno riferimento alla chiesa Collegiata. All'oratorio di Domodossola, in via Montegrappa, alle 15.30 ci sarà l'inizio dell'incontro. Sono invitati tutti gli operatori pastorali, i fedeli laici di Domodossola, Badulerio, Bognanco, Monteossolano, Cisore, Mocogna, la Caritas parrocchiale, il gruppo San Vincenzo, catechisti, animatori, ministri straordinari dell'Eucarestia, la corale, i gruppi di preghiera, l'Azione Cattolica, e i gruppi volontari. Alle 15.45 è previsto un momento di preghiera e alle 16.00 una riflessione sul tema “I laici non sono ospiti della chiesa ma corresponsabili della sua missione” con don Gianluca De Marco. Alle 17.00 lavori di gruppo, alle 18.00 condivisione in assemblea. Alle 19.15 sarà recitata la preghiera conclusiva e alle 19.30 cena comunitaria.