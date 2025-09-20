Expo Italo Svizzera celebra i sapori di confine FOTO

Tanta gente, questa mattina a Domodossola, per i primi eventi della penultima giornata dell’Expo Italo Svizzera. La mattinata è stata dedicata alle tradizioni e all’enogastronomia: durante il consueto “Mercà da Dom” - che da sempre riunisce in città visitatori italiani e svizzeri - la piazza Mercato e le vie del centro cittadino sono state animate dalla presenza dei gruppi di donne in costumi tradizionali delle valli dell’Ossola.

Al Collegio Rosmini, invece, è stata allestita la mostra mercato “Sapori di confine – Il mercato dell’Expo”, con le bancarelle per l’esposizione e la vendita di prodotti enogastronomici tipici delle terre di confine, dall’Ossola ai vicini cantoni svizzeri.

La mattinata all’insegna dei sapori del territorio si conclude con un pranzo al Collegio Rosmini, organizzato da Slow Food e dall’istituto alberghiero Rosmini, in collaborazione con la Sagra del Fungo di Trontano.