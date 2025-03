“Reti di prossimità”: un sostegno concreto per le famiglie in condizione di povertà

La parrocchia di Domodossola dei Santi Gervaso e Protaso promuove il progetto “Reti di prossimità”, di cui è ente capofila al fianco dei comuni di Domodossola e Villadossola e del Ciss Ossola. L’obiettivo, spiegano Valentina Broggio e Silvia Campanini – referente della parrocchia la prima, assistente sociale del Ciss Ossola la seconda, che si sono occupate del progetto – è quello di attivare diversi servizi sul territorio per prevenire il disagio sociale e offrire un sostegno alle famiglie che si trovano in situazione di povertà.

Il progetto è stato realizzato grazie ad un contributo di 143mila euro ottenuto dalla Fondazione Cariplo tramite il bando “Reti contro la povertà territoriale”. I fondi sono stati suddivisi tra i diversi partner: i comuni di Domodossola e Villadossola hanno ricevuto rispettivamente 20mila e 21mila euro che si è deciso di destinare al sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione. “Si tratta di un sostegno per la tutela dell’aspetto abitativo – spiegano le organizzatrici -. È stato predisposto un bando rivolto ai cittadini, tramite il quale le famiglie possono richiedere un contributo per i pagamenti degli affitti. La fascia Isee è più alta di quella prevista dai rispettivi regolamenti comunali per l’erogazione dei contributi economici per la locazione ai nuclei indigenti. Questo perché vogliamo porre l’attenzione su una nuova povertà, che colpisce sempre più famiglie”.

Il bando è già stato pubblicato dal comune di Villadossola, che sta procedendo a stilare la graduatoria, mentre per il comune di Domodossola sarà pubblicato nei prossimi giorni. Le richieste presentate ai comuni sono state valutate e saranno valutate dal Servizio Sociale Professionale del Ciss Ossola.

I restanti fondi del bando di Fondazione Cariplo – di cui 26mila euro andranno al Ciss Ossola - saranno investiti dalla parrocchia di Domodossola per la promozione di attività ed eventi rivolti alla comunità, sempre con lo scopo di prevenire il disagio sociale e promuovere iniziative concrete per combattere la povertà. “Saranno organizzati diversi eventi pubblici – spiega Broggio -. Il primo, tenutosi il 27 marzo, è stata una serata informativa sul tema delle bollette”. Inoltre, la parrocchia è al lavoro su diversi altri progetti sui territori di, quali il servizio invenduto in collaborazione con il Ciss Ossola, e ha già iniziato ad organizzare corsi di formazione per operatori e utenti.

“Reti di prossimità è un progetto innovativo – concludono Broggio e Campanini – che ha l’obiettivo di mettere in rete i diversi soggetti del territorio con l’obiettivo di contrastare la povertà. Proprio questo è l’argomento su cui vorremmo porre l’attenzione: un argomento spesso difficile da affrontare”.