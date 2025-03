Sacro Monte Calvario, le celebrazioni per la Quaresima e il triduo pasquale

I Padri Rosminiani del Sacro Monte Calvario ogni domenica di Quaresima alle 15.00 propongono la celebrazione comunitaria della Via Crucis, partendo dall'inizio del percorso monumentale del Sacro Monte. Il 30 marzo alle 15.00 la Via Crucis sarà animata dalla parrocchia Beato Rosmini di Milano e a seguire la messa al Santuario del Santissimo Crocifisso.

Il 6 aprile nella quinta domenica di Quaresima la processione sarà animata dal Vicariato dell’Ossola, alle 16.30 sarà celebrata la messa.

A partire dalla Domenica delle Palme fino al Lunedì dell’Angelo il Sacro Monte ospiterà studenti, chierici, novizi e postulanti delle due case internazionali dei Rosminiani di Roma per i loro esercizi spirituali.

Il 13 aprile, Domenica delle Palme, alle 10.00 la benedizione dei rami d’ulivo alla Grotta di Lourdes e processione al Santuario, seguita dalla messa con il canto del “Passio”. Alle 15.00 Via Crucis e alle 16.30 messa. Alle18.00 in Santuario il “Concerto per il Tempo di Passione”.

Il 17 aprile, Giovedì Santo, alle 8.00 le lodi mattutine e alle 9.30 Ufficio delle Letture. Alle 12.10 preghiera dei “Pater” ed Ora Media alle ore 18.00 messa dell’Ultima Cena, reposizione del SS. sacramento e adorazione eucaristica.

Il 18 aprile, Venerdì Santo, alle 8.00 lodi mattutine, alle 9.30 Ufficio delle Letture. Alle ore 12.10 preghiera dei “Pater” ed Ora Media alle 15.00 celebrazione della Passione del Signore con il canto del “Passio”. Alle 20.30 la solenne Via Crucis con il canto delle “Ultime Sette Parole di Gesù sulla Croce”, benedizione e bacio della reliquia della S. Croce.

Il 19 aprile, Sabato Santo, alle ore 8.00 lodi mattutine e alle 9.30 Ufficio delle Letture. Alle 12.10 preghiera dei “Pater” ed Ora Media alle 22.00 la solenne Veglia pasquale di risurrezione. Il 20 aprile, domenica di Pasqua, alle ore 10.00 la messa solenne e alle 17.30 santa messa.