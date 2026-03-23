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Cultura | 23 marzo 2026, 10:05

Domenica delle Palme, doppio appuntamento con la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario

Il 29 marzo il canto della Passio con il Convivio Rinascimentale e un concerto della Schola Gregoriana

La Schola Gregoriana del Sacro Monte Calvario

La Schola Gregoriana del Sacro Monte Calvario

Sono in programma per il 29 marzo, Domenica delle Palme, i primi appuntamento musicali proposti dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, in collaborazione con l’istituto della carità dei padri rosminiani e la parrocchia di Calice, in occasione della Settimana Santa.

Alle 10.00 presso la Grotta di Lourdes la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme con il canto della “Passio” a cura del Convivio Rinascimentale. Nel pomeriggio, alle 18.15 nel santuario del SS. Crocifisso, il tradizionale “Concerto per il tempo di Passione” a cura della Schola Gregoriana del Sacro Monte Calvario, che vede Lorenzo Sgarella nel ruolo di Prefetto e Pietro Mencarelli alla direzione. Il tema proposto sarà incentrato sulle musiche per la festa della Madonna Addolorata.

l.b.

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