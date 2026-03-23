Domenica delle Palme, doppio appuntamento con la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario

Sono in programma per il 29 marzo, Domenica delle Palme, i primi appuntamento musicali proposti dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, in collaborazione con l’istituto della carità dei padri rosminiani e la parrocchia di Calice, in occasione della Settimana Santa.
Alle 10.00 presso la Grotta di Lourdes la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme con il canto della “Passio” a cura del Convivio Rinascimentale. Nel pomeriggio, alle 18.15 nel santuario del SS. Crocifisso, il tradizionale “Concerto per il tempo di Passione” a cura della Schola Gregoriana del Sacro Monte Calvario, che vede Lorenzo Sgarella nel ruolo di Prefetto e Pietro Mencarelli alla direzione. Il tema proposto sarà incentrato sulle musiche per la festa della Madonna Addolorata.