Tanti bimbi per la pedalata di primavera FOTO

Tanti bimbi in bicicletta, sorridenti, festosi e allegri hanno salutato oggi l'arrivo della primavera con la tradizionale biciclettata organizzata da Fiab Vco con la collaborazione della Pro Loco di Domodossola.

Dopo l'incontro presso i giardini dietro alla Guardia di Finanza, l'allegro corteo ha reso omaggio al verde in città toccando vari punti tra cui via Trieste con i suoi giardini, via Terracini e il rione Cappuccina. Poi l'arrivo in piazza Mercato dove li ha accolti la Pro Loco con una golosa merenda e una piccola sfilata sonora guidata da Daniela Dei Giudici, guida ambientale.



"Siamo molto contenti per la partecipazione dei bambini - spiega Anna Fovanna vice presidente Fiab Vco - i bambini sono stati molto bravi e diligenti e siamo sempre molto soddisfatti per questa collaborazione con la Pro Loco. E' stato il nostro modo di salutare la primavera, svegliare la stagione che porta la rinascita della natura".



"E' sempre bello percorrere le nostre strade con i bambini che tra l'altro vivono un momento di educazione stradale - commenta Vanda Cecchetti presidente Pro Loco di Domodossola - quest'anno poi si è voluto omaggiare il verde pubblico, con i parchi e i giardini, anche per dare più consapevolezza ai bambini, difendere il verde e conservarlo".



In piazza Mercato i bimbi, coordinati da Daniela Dei Giudici, hanno suonato i sonaglini, battuto le mani e i piedi quale gesto simbolico per risvegliare la primavera.

La merenda per tutti è stata a base di biscotti a forma di ruota offerti dalla pasticceria Camerlengo e i baci di Domodossola offerti dall'Officina del Cioccolato.