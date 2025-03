La musica di Pierangelo Bertoli a La Fabbrica di Villadossola

Una serata benefica che avrà come protagonista Alberto Bertoli, figlio del compianto e cantautore Pierangelo Bertoli.

L’appuntamento è programmato per il 30 maggio (ore 21) a La Fabbrica di Villadossola dove Alberto Bertoli si esibirà inuna serata dal titolo ‘’Due voci intorno a un fuoco’’ , che ha come scopo raccogliere fondi per i malati di Parkinson. Lo spettacolo percorrerà la storia musicale e la carriera di Pierangelo Bertoli, il cantautore modenese che fu protagonista della musica leggera tra gli Anni Settanta e il Duemila.

Maggiori dettagli saranno presto resi noti dagli organizzatori – l’associazione Parkinsoniani Vco - ; il costo del biglietto è stato fissato in 15 euro.