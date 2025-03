"Arte e Sapori Alto Piemonte": l'inaugurazione della nuova edizione sull'Isola Pescatori

É stata presentata ufficialmente il 28 marzo la terza edizione di “Arti e sapori Alto Piemonte”, l’iniziativa promossa da Unpli Piemonte per creare una rete collaborativa fra diverse realtà dell’Alto Piemonte al fine di valorizzare quella porzione della regione che offre molto a turisti e cittadini in termini di arte, cultura e di sapori. Le sale di Villa Giulia a Pallanza sono state così, per le prime edizioni, la vetrina di alcuni degli attori che innervano il tessuto sociale: artigiani agricoli, aziende di qualità, comune di Verbania - che da subito ha patrocinato l’evento-, associazioni Pro Loco, scuole del territorio, artisti locali.

Ai primi attori se ne aggiungeranno quest’anno altri, allargando la prospettiva con una logica di quadrante, che comprenda cioè tutte le quattro province del nord della regione: Biella, Novara, Vco e Vercelli. Arte e Sapori da quest’anno si distende lungo l’arco di un anno, sempre più alla ricerca di relazioni, di convergenze, di promuovere un territorio.

Si inizia da Stresa, sulle Isole Borromee, con un fine settimana dedicato ai sapori dell’Alto Piemonte. L’inaugurazione è prevista per domenica 6 aprile alle 11.00 sull’Isola Pescatori con tutti i protagonisti di “Arte e Sapori”: le autorità – regione, provincia e comuni coinvolti – le realtà agricole, le scuole, tra cui l’istituto Maggia di Stresa. A seguire la mostra mercato con oltre 20 produttori locali, momenti di spettacolo e due menù dedicati nei ristoranti Elvezia sull’Isola Bella e Italia sull’Isola Pescatori. I piatti proposti utilizzeranno i prodotti del territorio, a partire dal pesce di acqua dolce. Nella stessa giornata si terrà a Stresa l’assemblea del consiglio regionale di Unpli Piemonte, tappa iniziale di festeggiamenti per i 40 anni dalla fondazione, che culmineranno a ottobre a Torino.

Dopo gli eventi di apertura, “Arte e Sapori” prosegue nel corso dell’anno con tante altre tappe. A giugno una speciale cena a Montecrestese, lo stesso comune che a settembre, durante la Sagra di Qualità dedicata alla patata, ospiterà una mostra mercato targata Arte e Sapori. A luglio ci si sposta sulle colline novaresi a Borgomanero per un festival musicale in vigna, mentre in autunno appuntamento al Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello. Infine, a novembre si torna a Villa Giulia a Pallanza con un calendario ricco di iniziative quali mostre mercato, eventi culturali, degustazioni e molto altro.