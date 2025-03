Giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie: la celebrazione a Domodossola FOTO E VIDEO

Si è tenuta nella mattinata di oggi, lunedì 31 marzo, la celebrazione provinciale della XXX Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Per la manifestazione, quest’anno, è stata scelta la città di Domodossola. Largo Madonna della Neve ha dunque accolto i volontari di Libera Vco e di Avviso Pubblico, associazioni promotrici dell’evento, le istituzioni cittadine e provinciali, i rappresentanti delle associazioni del territorio e i bambini e le bambine delle scuole domesi.

“Quest’anno Libera ha compiuto trent’anni. Trent’anni di impegno, di memoria, al fianco dei famigliari delle vittime innocenti delle mafie – le parole di Ilaria Mauro, referente di Libera Vco -. Con le mafie non si può convivere. Sta a ciascuno di noi scegliere da che parte stare. Le mafie si insinuano e si fortificano nelle zone d’ombra. E se vogliamo un’Italia libera dalle mafie e dalla corruzione dobbiamo affrontare alla radice tutti quei problemi sociali che rappresentano le opportunità per la criminalità organizzata. Oggi siamo a Domodossola, dove 32 anni fa è stato scoperto, con Operazione Betulla, un radicamento della ‘ndrangheta: una storia che non deve essere dimenticata, perché ci ricorda che non ci possiamo permettere di distrarci”.

A portare il saluto istituzionale per la città di Domodossola il sindaco Lucio Pizzi: “Esprimiamo profonda gratitudine a tutti coloro che hanno dato la propria vita nella lotta alla criminalità organizzata. Oggi siamo qui per rinnovare il nostro impegno contro ogni forma di illegalità. Come sindaco di Domodossola il mio impegno è e sarà sempre quello di garantire la collaborazione tra l’istituzione che rappresento e le forze dell’ordine, che lavorano per la sicurezza della nostra città. Non c’è occasione più appropriata – ha concluso il primo cittadino – per comunicare l’adesione del nostro comune ad Avviso Pubblico, l’associazione che riunisce enti locali impegnati per promuovere la cultura della legalità contro le mafie e contro la corruzione”.

“La giornata di oggi è dedicata al ricordo delle vittime delle mafie, ma anche a chi rimane, che spesso ha un compito ancora più difficile, perché la mafia è un male oscuro che non molla e si insinua all’interno della società -. Così il presidente della provincia Alessandro Lana -. Come istituzioni, insieme alle forze dell’ordine, dobbiamo fare tutto il possibile per non abbassare la guardia e stare al passo con i tempi, perché purtroppo la mafia non è solo quella che ha fatto la storia triste di questo Paese, ma ha saputo evolversi e trasformarsi. Dobbiamo prestare sempre la massima attenzione all’infiltrazione della criminalità organizzata anche in quella che a volte definiamo la nostra “isola felice”, la provincia del Vco”.

La Prefettura, che è l’appendice dello Stato sul territorio, è chiamata in prima persona a combattere la mafia”, ha detto il viceprefetto del Vco Roberto Dosio, rivolgendosi in particolare ai bambini delle scuole. “La mafia è una cosa terribile: uccide, è dittatura. Si basa sulla paura. E la prima risposta che possiamo dare è il coraggio. La mafia è anche manipolazione: la soluzione è cercare sempre la verità ed essere consapevoli quando qualcuno cerca di manipolarci”.

La celebrazione si è conclusa, poi, con il momento più toccante, la lettura di tutti i 1101 nomi delle vittime innocenti delle mafie. A dare il via alla lettura Emanuele Vitale, in rappresentanza del coordinamento provinciale di Avviso Pubblico, seguito poi dai volontari di libera, dalle autorità, dalle forze dell’ordine e dagli insegnanti delle scuole presenti.