Si parla di benessere globale con le Acli

Il benessere o il nostro malessere, il nostro equilibrio o il nostro disequilibrio, sono il prodotto di scambi ininterrotti con l’ambiente che ci circonda. Tutte le relazioni con “entità non umane” generano chi siamo e chi sono loro.

Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Federazione anziani e pensionati delle Acli, giovedì 3 aprile alle 17.15 presso la sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) a Domodossola è in programma l'incontro "La natura si prende cura di noi" con lanaturopata Elide Del Negro che introdurrà queste tematiche e illustrerà come sia possibile trovare o ritrovare “sane interazioni e relazioni”.