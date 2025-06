Un fine settimana di festa per il Gruppo Alpini di Cisore e Mocogna. Sabato 14 e domenica 15 giugno è infatti in programma la festa campestre in località Sant’Andrea, per due giorni all’insegna della condivisione.

Sabato 14 giugno apertura alle 16.00 e alle 21.00 serata danzante con l’orchestra Ketty. Domenica 15 giugno dalle 12.00 pranzo alpino con grigliata e prodotti tipici, con la musica dell’orchestra Arcobaleno, che proseguirà poi alle 19.00. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.