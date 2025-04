Vittoria importante per la Findomo Pediacooph24 che supera Novara

Vittoria importantissima per la Findomo Pediacooph24, che compie l'impresa di giornata. I granata infatti hanno mandato al tappeto la vice capolista Novara Basket, che probabilmente al Pala Raccagni ha lasciato le speranze di agguantare il primo posto. 72-60 il finale a favore degli ossolani, che hanno condotto quasi sempre nel punteggio, giocando una delle migliori partite stagionali considerato anche il valore dell'avversaria.

"Una grande prestazione - il commento del presidente Nicola Guerra - caratterizzata da un'ottima difesa che ha fatto la differenza. I ragazzi sono scesi sul parquet con attenzione e determinazione, spinti anche dal sostegno del pubblico che si è fatto sentire. E' un successo che ci dà morale in vista dello sprint finale prima dei play-off". Per Domo 23 di Donaddio, 10 per Clerici e Cerutti, out Realini per un problema muscolare.