Basket, Paracchini Expo Foma e Findomo Pediacoop in corsa per i playoff

Continuano i ritmi da Eurolega della Dr1, che stasera scenderà sul parquet per l'ennesimo turno infrasettimanale di una stagione infinita. Big match al PalaBagnella, dove la Paracchini Expo Foma cerca una vittoria che la avvicinerebbe in maniera forse definitiva al quarto posto in considerazione di un calendario finale piuttosto agevole.

L'avversaria è Borgoticino, che insegue in classifica a meno due. "E' una partita nella quale ci giochiamo tanto: ci arriviamo pronti, anche perchè il ko di 1 a Cavagnolo non lo abbiamo digerito ancora. Mi aspetto una prestazione di livello da parte dei ragazzi'' le parole di coach Verri. La Findomo Pediacoop, reduce dalla grande vittoria contro la vice capolista Novara, sarà di scena a Settimo. "Guai a distrarci, abbiamo già pagato sulla nostra pelle i cali di tensione in trasferta'' la sottolineatura del presidente Guerra.