Paura per Elisa Longo Borghini: costretta al ritiro dal Fiandre dopo una brutta caduta

Momenti di paura e grande apprensione al Giro delle Fiandre per Elisa Longo Borghini. La campionessa ossolana, protagonista del ciclismo femminile internazionale e vincitrice della scorsa edizione, è stata costretta ad alzare bandiera bianca dopo una brutta caduta che ha coinvolto diverse atlete.

Elisa ha provato a risalire in sella e continuare la corsa, ma i segni di confusione e il dolore provocato dal colpo alla testa hanno spinto la sua squadra, la UAE Team ADQ, a fermarla per motivi di sicurezza.

Trasportata all’ospedale di Oudenaarde per accertamenti, le è stata diagnosticata una commozione cerebrale. Fortunatamente non sono stati rilevati segni di emorragia interna. Per precauzione, l’atleta piemontese resterà sotto osservazione per almeno 24 ore presso l’ospedale universitario di Gand, dove sarà sottoposta a ulteriori esami.



Questo il comunicato ufficiale della UAE Team ADQ

"Elisa Longo Borghini è stata coinvolta in una brutta durante il Giro delle Fiandre di oggi. La campionessa italiana e vincitrice della scorsa edizione ha inizialmente tentato di riprendere a gareggiare, ma successivamente è stata invitata a ritirarsi dalla competizione dalla squadra dopo aver mostrato segni di confusione in seguito a un forte colpo alla testa. È stata immediatamente trasportata in ambulanza all’ospedale di Oudenaarde, dove è stata sottoposta a una TAC e a una prima valutazione medica. La diagnosi ha confermato una commozione cerebrale. In questa fase non sono stati rilevati segni di emorragia interna. Tuttavia, a scopo precauzionale, il personale medico ha deciso di tenerla sotto stretta osservazione per almeno 24 ore. D’accordo con la squadra, Elisa è stata trasferita all’ospedale universitario di Gand, dove sarà monitorata nel reparto specialistico di neurologia. Ulteriori esami sono previsti nelle prossime 24 ore per valutare le sue condizioni e fornire una diagnosi più dettagliata. Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena il team medico avrà a disposizione maggiori informazioni".