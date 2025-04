Vendite motocicli: salgono gli scooter, gli altri escono dalla crisi

Anche nel Vco, dopo due mesi di flessione, il mercato delle due ruote recupera terreno. Lo dicono gli ultimi dati Ancma, diffusi in queste ore, secondo cui l’andamento del primo trimestre 2025, che risente ancora degli effetti dell’entrata in vigore dello standard Euro 5+ a fine dello scorso anno, è in recupero.

Il fenomeno fine serie, va detto, continuerà ad influenzare a quanto pare tutta la prima metà del 25, ma i suoi effetti nelle immatricolazioni iniziano finalmente ad attenuarsi: "Si nota, infatti, un dinamismo promettente soprattutto nell’ambito della mobilità urbana, con gli scooter che a marzo sono saliti a +5%". E pure le moto hanno registrato una progressiva riduzione della flessione, passando dal -28% di febbraio a -14%.

Gli scooter, si diceva, rappresentano il meglio del report Ancma. Tornano in positivo, dopo due mesi di flessione, facendo registrare un incremento per la precisione del 5,48% e di ben 17.647 unità. Sempre a marzo 2025, invece, le due ruote elettriche hanno perso ancora il 44,60%, pari a 605 veicoli registrati. Sul trimestre la flessione è del 32,31%, pari a 1.460 i mezzi venduti.