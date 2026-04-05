Previsioni occupazionali di aprile, nel Vco 1.500 nuovi contratti

Sono 5.710 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di aprile 2026, pari al 22,3% delle entrate complessive previste a livello regionale. Ferme restando le diverse vocazioni economiche dei territori, in linea generale, sono i settori dei servizi di alloggio e ristorazione, del commercio e dei servizi alle persone a esprimere una parte consistente della domanda di lavoro nelle province dell’Alto Piemonte. Queste alcune delle indicazioni che emergono dal bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, grazie al programma nazionale giovani, donne e lavoro cofinanziato dall’Unione europea, ed elaborate dal servizio studi della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola, le entrate programmate ad aprile sono 1.500 (+10 rispetto al 2025); nel 13% saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, per l’87% saranno a termine.

Si concentreranno per l’84% nel settore dei servizi e per il 74% nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

Il 7% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (14%). In 45 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati. Il 6% delle entrate sarà destinato a personale laureato, mentre una quota pari al 28% delle entrate complessive riguarderà giovani con meno di 30 anni. Il settore a esprimere il più alto fabbisogno è quello dei servizi di alloggio e ristorazione (810 entrate previste), seguito dal commercio (180), dai servizi alle persone (100), dalle costruzioni (80) e infine dai servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (70).