Pasqua e imprese dolciarie: il Piemonte eccelle, ma non mancano le difficoltà

Il Piemonte eccelle a livello nazionale nella produzione dolciaria e di pasticceria. Le tavole degli italiani a Pasqua potranno godere dell’offerta di 24 prodotti piemontesi a marchio Dop, Igp e Stg e di 344 prodotti agroalimentari, che tradizionalmente sono parte della produzione artigianale del periodo pasquale. A livello provinciale in Piemonte, l’artigianato guida il settore dolciario in modo capillare su tutto il territorio, oltre 4 pasticcerie e imprese del settore dolciario su 5 sono artigiane. Sono i dati diffusi da Confartigianato Imprese Piemonte.

Gli imprenditori di questo settore custodiscono numerose eccellenze con grande resilienza, dovendo far fronte ad alcune profonde difficoltà, che mettono a dura prova il comparto; prima fra tutte resta l’elevata la difficoltà di reperimento di pasticceri artigiani qualificati. La diminuzione di entrate di lavoratori, nel settore dolciario, nel 2025 è un dato che mette in seria difficoltà gli imprenditori del settore. Le entrate di lavoratori qualificati nel 2025, ammontano a 840 unità, a fronte delle 1.260 del 2024.

Commenta Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte: “Il reperimento di manodopera qualificata è uno dei prerequisiti necessari per poter tramandare il “saper fare” artigiano e dare continuità e stabilità al comparto artigiano, quello dolciario a questo proposito. La difficoltà di reperimento di lavoratori è tangibile e lo si può evincere dai dati, il territorio piemontese con più di due pasticceri e panettieri artigiani su tre, che risultano complicati da reperire, si posiziona al primo posto in negativo nella classifica per elevata difficoltà nel reperimento”.

Al riguardo, la carenza di personale non è l’unica difficoltà che gli imprenditori artigiani del settore dolciario si trovano a dover fronteggiare, in un periodo di elevata densità produttiva e richiesta, come quello pasquale, incidono pesantemente l’innalzamento dei costi delle materie prime e dell’energia. Preoccupano le imprese del territorio le ripercussioni economico-commerciali causate dalla Guerra del Golfo. Conclude Felici: “Per i nostri imprenditori il peso dell’innalzamento delle materie prime è concreto, a febbraio 2026 si registra un rincaro del +17,0%, su base annua, per il cacao in polvere, del +12,9% per il caffè e del +6,8% del cioccolato. Si parla di aumenti sostanziali, non di cifre esigue, è necessario adottare misure di tutela per gli imprenditori, inoltre occorre sottolineare che questo affanno economico si riflette in modo diretto sui consumatori, a febbraio 2026 il prezzo delle consumazioni di prodotti di pasticceria e gelateria registra un aumento del +3,1% su base annua”.