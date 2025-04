Piedimulera, completato l'intervento di riqualificazione alle scuole elementari FOTO

Proseguono gli interventi di riqualificazione nelle scuole elementari di Piedimulera. Nelle scorse settimane si è concluso un importante lotto di lavori che ha interessato diverse aree degli edifici scolastici, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più sicuri, funzionali e accoglienti.

Tra le opere realizzate figurano la sostituzione dei vecchi serramenti nei servizi igienici, nell’uscita di sicurezza e nei laboratori situati al piano seminterrato. Interventi che contribuiscono a una migliore coibentazione, oltre che a garantire maggiore sicurezza per studenti e insegnanti.

Inoltre, in tutte le aule e nella mensa sono state rimosse le ormai obsolete veneziane, sostituite con tende a rullo colorate, scelte non solo per la loro praticità, ma anche per l’effetto positivo che hanno sull’ambiente didattico grazie a tonalità più vivaci e piacevoli.

L’Amministrazione ha già in programma nuovi investimenti per i prossimi mesi, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità degli spazi educativi e offrire ai bambini e alle loro insegnanti ambienti sempre più stimolanti, sicuri e moderni.