"La musica in testa", la rassegna si chiude con Lake Percussion Ensemble

La decima edizione della rassegna “La musica in testa”, promossa dall’associazione culturale Insieme in Musica in collaborazione con l’associazione culturale Art Exe e con il comune di Domodossola, giunge all’ultimo appuntamento. Il concerto è in programma sabato 12 aprile alle 21.00, come di consueto nell’auditorium delle scuole medie Floreanini di Domodossola. Protagonista il Lake Percussion Ensemble, con un concerto dal titolo “Dalla tribù al palco”. Il gruppo è composto da Davide Lepre, Debora Conti, Laura Arnaboldi, Leonardo Guida, Lucia Giani e Matteo Cavagna.