Nuoto, ottimi risultati per la squadra domese: 12 medaglie nell'ultimo fine settimana

Gran fine settimana per gli atleti della squadra di nuoto di Domodossola in questa penultima tappa del circuito regionale Csi alla piscina di Novara. I ragazzi ossolani allenati da Marco Barini e Luciano Prini si sono distinti per gli ottimi risultati riuscendo a portare a casa 12 medaglie.

Nel maschile: Filippo Catena Cardillo argento nel dorso e bronzo nei 50 a stile in categoria Eso.B; Federico Bartolozzi oro nei 50 stile e nei 50 rana migliorando il proprio personale in categoria Junior; Matteo Pifferi argento sia nei 200 misti che nei 50 stile categoria Junior;

Giacomo Minicucci argento nei 50 dorso categoria Junior; Luca Capitani bronzo nei 50 a dorso categoria Assoluti.

Nel femminile: Alice Barbetta oro nei 50 dorso categoria esordienti B; Alessandra Farioli bronzo nei 50 a dorso categoria Esordienti B; Gloria Albert argento nei 50 dorso categoria Assoluti; Cecilia D'Ambrosio bronzo nei 50 a dorso categoria Ragazzi.

Inoltre, 12 atleti (Gloria Albert, Alice Barbetta, Federico Bartolozzi, Luca Capitani, Filippo Catena Cardillo, Federica Conti, Cecilia D'Ambrosio, Emma Dotti Sante, Martina Fera, Eva Marinello, Serena Pianzola, Matteo Pifferi) hanno ottenuto il pass per i campionati italiani di nuoto che si terranno a Lignano Sabbiadoro tra il 15 e 18 maggio.