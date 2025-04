Il maltempo non ferma l'affluenza alla Mostra del Capretto VIDEO

La giornata uggiosa non ha comunque limitato la partecipazione alla Mostra del capretto tipico vigezzino. Organizzata ieri, come di consueto dall’Associazione Agricoltori ed Allevatori presso la struttura coperta di via Belcastro, al Centro del fondo d Santa Maria Maggiore, la manifestazione è giunta alla trentatresima edizione. In esposizione, oltre ai capretti, anche diversi capi di capre, in rappresentanza dei circa 2.000 ovicaprini allevati in Valle.

Le aziende che hanno esposto e a cui è andato un riconoscimento sono state: Adolfo Prelli, Francesca Ielmoli , La Valle dei Pittori, Bruno Barbieri, Massimo Massimo, Maura Zeccarelli, Fabrizio Zani, Angelo Zani, Quirighetti Farm, Fabio Locatelli. Anche quest’anno è stato possibile degustare piatti a base di prodotti caprini, a cura dei Gruppi alpini di Valle e acquistare i formaggi locali direttamente dai produttori, presenti con le loro bancarelle. Immancabile poi una piccola fiera mercato con stand che vendevano anche attrezzature e utensili da lavoro per la montagna e la vita contadina. Molto apprezzata, soprattutto dai più piccoli, la presenza dei campanacci di varie dimensioni e che sono stati oggetto di piacevoli scampanellate. inoltre, i produttori di formaggi della Valle Vigezzo hanno potuto far degustare e vendere i loro prodotti al pubblico.

“Siamo soddisfatti per la buona riuscita della manifestazione, l’affluenza è stata alta malgrado la giornata nuvolosa e a tratti piovosa, segno che la Mostra è un evento davvero molto apprezzato e consolidato – spiegano gi organizzatori -. Vogliamo però allo stesso tempo rimarcare ancora una volta quella che è una criticità molto sentita: ci riferiamo al ritorno dei grandi predatori sulle Alpi, in particolare del lupo, una problematica che preoccupata molto gli allevatori”.

Questi, infine, i numeri vincenti della sottoscrizione a premi organizzata in occasione dell’evento: 6000,4600,6159,1721,4902,5447,4102,1933,1389,2731. Per il ritiro dei premi è possibile recarsi direttamente alla Latteria Vigezzina (sempre al Centro del fondo) oppure, se impossibilitati prendere contatto al numero 0324-94733. Archiviata anche questa edizione della fiera, in programma c’è un ultimo appuntamento: venerdì 2 aprile è in programma la cena degli allevatori, che si terrà a Re, al ristorante Gargino. La serata è aperta anche ad amici e simpatizzanti. Prenotazione obbligatoria al numero 347-2952782.