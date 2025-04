Stelle al merito del lavoro 2024: premiati 14 nuovi Maestri nelle province di Novara e Vco

La decorazione della “Stella al merito del Lavoro” è un’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica ogni anno a 1000 lavoratori dipendenti di tutta Italia, con almeno 50 anni di età e 25 anni ininterrotti di lavoro come dipendente.

I decorati devono essersi particolarmente distinti per eccellenti meriti di perizia e laboriosità e di buona condotta morale; e/o avere migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni e innovazioni nel campo tecnico e produttivo; o aver contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; o essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.

Le cerimonie di consegna delle “Stelle” si terranno in tutti i capoluoghi di Regione il 1° maggio, Festa del Lavoro. Per il Piemonte la cerimonia sarà effettuata a Torino. 40 Maestri, in rappresentanza di tutte le Regioni Italiane, saranno invece insigniti a Roma nel mese di ottobre, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e della Ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone. Per il Piemonte sono stati estratti un Maestro della Provincia di Alessandria ed il Maestro Merla Corrado della Provincia del VCO.

Per le provincie di Novara e del VCO quest’anno sono stati nominati 14 nuove/i Maestre/i del Lavoro (11 per la Provincia di Novara e 3 per la provincia del VCO): di seguito i loro nominativi corredati da foto e da un brevissimo CV.

STELLE AL MERITO DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DEL VCO

Bellotti Paola (36 anni di servizio – Quadro – Nata a Domodossola nel 1969, residente a Borgomezzavalle). Dal 1988 al 1992 matura esperienze presso lo studio commercialista Tellini Bruno di Domodossola. A dicembre 1992 viene assunta dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Gruppo Bnp Paribas inizialmente come operatore di sportello per poi avviare il percorso di crescita professionale ricoprendo ruoli commerciali in filiale, sempre più qualificanti e di responsabilità, a cui hanno fatto seguito vari passaggi di categoria. Nel 2000 assume il ruolo manageriale di Direttore di Agenzia e diventa Quadro Direttivo. Nel periodo 2003-2010 ha ricoperto l’incarico nella Filiale di Verbania. Nel 2010 inizia la sua carriera nell’ambito delle Risorse Umane, con nuove e ulteriori responsabilità, ruoli che svolge in Regione Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, ricevendo negli anni successivi ulteriori avanzamenti di inquadramento per Merito. Attualmente ricopre la funzione di HR Partner - Rete Centro Nord – Territorio Nord Ovest – Regione Lombardia - nella struttura Chief of People and Engagement – Human Capital.

Ferrini Franca (38 anni di servizio – Impiegata – Nata a Verbania nel 1963, residente a Casale Corte Cerro). Dal 1983 al 1985 lavora come praticante presso uno studio di commercialista; successivamente viene assunta da uno studio di elaborazione dati (dal 1986 a marzo 1988) e, ad aprile 1988, inizia il suo percorso lavorativo in Alessi SpA Società Benefit di Crusinallo di Omegna. Inizialmente impiegata amministrativa, prosegue in ruoli sempre più qualificanti, fino a raggiungere – dal 1° gennaio 2023 – la qualifica di Impiegata di 7° livello con mansioni di Responsabile Contabilità Fornitori.

Merla Corrado (43 anni di servizio – Operaio in pensione – Nato a Omegna nel 1966, residente a Omegna). La sua esperienza lavorativa in Giacomini S.p.A. di San Maurizio d’Opaglio inizia nel 1989, maturando una solida esperienza come addetto alle lavorazioni di torneria, specializzandosi nell’utilizzo di macchine utensili per la produzione di componenti meccanici, sia con torni manuali che automatici. Raggiunge i requisiti pensionistici il 1° dicembre 2024.



STELLE AL MERITO DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Bertoli Loredana (41 anni di servizio – Operaia in pensione – Nata a Omegna nel 1967, residente a Pella). La sua esperienza lavorativa si svolge tutta all’interno della Ditta Giacomini S.p.A. di San Maurizio d’Opaglio (NO) dove viene assunta giovanissima – a 14 anni – nel reparto assemblaggio. Passa poi al reparto galvanica, dove rimane per 25 anni, quindi di nuovo all’assemblaggio sui banchi manuali e su macchine e, negli ultimi 10 anni, le viene assegnata la mansione di addetta controllo qualità. E’ in pensione dal 1° maggio 2024.

Boetti Germano (43 anni di servizio – Dirigente in pensione – Nato a Novara nel 1961, residente a Novara). Tra il 1982 ed il 1986 lavora come tecnico di montaggio e collaudo ascensori. A settembre 1986 viene assunto dalla MEMC Electronic Materials S.p.A. di Novara come operaio addetto al controllo qualità, intraprendendo una brillante progressione di carriera. Diventa Capoturno Controllo qualità nel 1990, successivamente diventa capo reparto, raggiungendo la qualifica di Quadro nel 1996. In seguito assume l’incarico di Responsabile garanzia di qualità dello stabilimento e anche quello di Responsabile del Servizio di Manutenzione e Ingegneria di Manutenzione dello Stabilimento e acquisisce la qualifica di Dirigente nel dicembre 2009. Dal 2020 gli viene assegnata la responsabilità dell’intera produzione dello stabilimento di Novara. E’ in pensione dal 1° ottobre 2024.

Bossetti Giuseppe (42 anni di servizio – Quadro – Nato a Novara nel 1962, residente a Novara). Dipendente della Ditta Gottifredi Maffioli S.r.l. di Novara, è stato assunto come operaio nel 1983, seguendo la ritorcitura dei filati e specializzandosi nel settore nautica. Da dicembre 2021 gli è stata riconosciuta la qualifica di Quadro con le mansioni di Responsabile della produzione del reparto trecciatura. Dall’età di 16 anni è impegnato nel volontariato della parrocchia.

Bovio Ezio (43 anni di servizio – Quadro in pensione – Nato a Novara nel 1961, residente a Bellinzago Novarese). Tra il 1980 ed il 1983 ha avuto esperienze in vari settori, principalmente come collaudatore di sistemi a microprocessore. Assunto a luglio 1983 dalla Società MEMC Electronic Materials S.p.A. di Novara, inizialmente come impiegato addetto alla manutenzione, assume incarichi sempre di più alta responsabilità (Specialista di manutenzione, Maintenance Engineer, Capo Commessa di stabilimento). Promosso Quadro dal 01/10/1995, ha terminato il servizio con la qualifica di Quadro livello A1 e la funzione di Senior Scientist, accedendo alla pensione dal 01/04/2024. Ha contribuito anche al conseguimento di 6 brevetti a livello internazionale. Dal 1990 è anche consulente per progetti di tecnologie avanzate presso importanti aziende nel settore industriale e della difesa, consulente per perizie industria 4.0->5,0, consulente Tecnico di Parte per cause civili, consulente sicurezza in ambito direttive macchine. E’ inoltre impegnato nel volontariato presso AVB (Associazione Volontari Bellinzago).

Cocco Giancarlo (41 anni di servizio – Operaio – Nato a Lamezia Terme nel 1966, residente a Castelletto Sopra Ticino). Dal 1983 al 1988 matura esperienze di lavoro come installatore di impianti elettrici industriali. A gennaio 1989 viene assunto dalla Agusta Westland, ora Leonardo S.p.A. (Cascina Costa) come operaio per la manutenzione degli impianti elettrici e telefonici. E’ passato successivamente a seguire l’installazione elettrica su vari tipi di velivoli, anche di primo assemblaggio, e le prove relative al corretto funzionamento dei cablaggi installati (operatore DIT-MCO), diventando anche operatore controllore. L’attuale mansione è quella di installatore elettrico e operatore DIT-MCO. Nella lunga esperienza lavorativa è stato tutor e ha affiancato parecchi giovani nel loro inserimento in Azienda.

Dicembrio Donato (43 anni di servizio – Dirigente in pensione – Nato a Cureggio nel 1953, residente a Cureggio). Dopo una breve esperienza in Pan Electric come impiegato, viene assunto nel 1975 alla Caleffi S.p.A. di Fontaneto d’Agogna, inizialmente come Impiegato. Nella sua lunga e brillante carriera viene promosso Quadro e successivamente Dirigente, terminando con la mansione di Direttore Logistica e Magazzini. E’ in pensione dal 1° aprile 2017. Ricordiamo il suo impegno in AVIS, dove ha ricevuto la medaglia d’oro.

Fontaneto Giorgio (43 anni di servizio – Dirigente in pensione – Nato a Fontaneto d’Agogna nel 1956, residente a Fontaneto d’Agogna). Assunto in Caleffi S.p.A. di Fontaneto d’Agogna nel 1978, è cresciuto in ambiente produttivo tecnico arrivando alla qualifica di Dirigente con la mansione di Direttore Qualità, costruendo e strutturando la Divisione Qualità e i Sistemi di Gestione per la Qualità. E’ in pensione dal 1° gennaio 2022.

Godio Pierangelo (41 anni di servizio – Quadro – Nato a Novara nel 1960, residente a Granozzo con Monticello). La sua esperienza lavorativa in MEMC Electronic Materials S.p.A. di Novara, inizia ad aprile 1986 come tecnico del laboratorio di Ricerca e Sviluppo, partecipando alla messa a punto di processi avanzati per la produzione e caratterizzazione del materiale prodotto, interagendo anche con i principali Clienti in progetti congiunti per l’ottimizzazione del materiale alla costruzione del dispositivo elettronico. E’ coautore di diverse pubblicazioni scientifiche a livello internazionale. Ha operato con responsabilità crescenti nel settore della caratterizzazione del materiale assumendo, nel 2005, la responsabilità del laboratorio. Passato Quadro nel 1994, è attualmente Quadro di livello A1 con la mansione di Manufacturing Technical Specialist.

Pagani Patrizia (41 anni di servizio – Impiegata in pensione – Nata a Cressa nel 1956, residente a Cressa). Assunta nel 1976 dalla ditta Caleffi S.p.A. di Fontaneto d’Agogna, è stata inizialmente impiegata al Centro Elaborazione Dati e successivamente all’Ufficio Contabilità e Bilancio. Dal 2000 diventa Responsabile Amministrativa. E’ in pensione dal 1° dicembre 2017.

Rampinelli Mauro (42 anni di servizio – Impiegato – Nato a Galliate nel 1965, residente a Oleggio). Inizia a lavorare nel 1982 come meccanico presso un’Officina di Oleggio fino al 1986; successivamente, e fino al 1989, viene assunto in MEMC come Operatore. A maggio 1989 inizia l’attività lavorativa presso Agusta Westland, ora Leonardo S.p.A. Divisione Elicotteri (Cascina Costa) come operaio montatore meccanico. La sua lunga carriera lo vede impegnato come Controllore qualità (dal 1990 al 2004 – passa Impiegato nel 1998) fino a raggiungere l’attuale mansione di Responsabile Controllo Revisioni Gruppi, seguendo anche la formazione tecnica e di sicurezza per il reparto stesso.

Valli Ivana (41 anni di servizio – Impiegata in pensione – Nata a Cressa nel 1950, residente a Novara). Viene assunta giovanissima dalla Ditta Gottifredi Maffioli S.r.l. di Novara nel 1967 come Impiegata. Ha seguito i rapporti diretti con la clientela e l’organizzazione della fatturazione e della spedizione, diventando Responsabile Amministrativa. In pensione dal 1° gennaio 2009, ha comunque continuato a collaborare con l’Azienda fino al 2012.