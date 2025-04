Domodossola: la polizia di Stato smantella una banda giovanile, due arrestati

Nella mattina di sabato 12 aprile, nel corso di alcune perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Verbania, i poliziotti del Settore della Polizia di Frontiera di Domodossola e gli agenti della Squadra Mobile di Verbania, hanno arrestato 2 giovani ventenni, residenti a Domodossola.

Il primo per detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di arma e ricettazione, denunciato, inoltre, anche, in concorso con un altro ventenne domese, per lesioni gravissime ai danni di un 30enne, non originario dell’Ossola ma saltuariamente presente in città.

Il secondo, invece, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività ha preso il via da un episodio di ferocia violenza commessa da due giovani domesi, nella notte tra il 29 ed il 30 marzo scorso, nei pressi del noto locale Il Trocadero, ai danni di un 30enne ritrovatosi sfregiato al volto. A seguito della ferita da arma da taglio il 30enne si era recato in ospedale senza chiedere l’intervento di polizia.

Dalle indagini svolte, tuttavia, gli agenti della Settore Polizia di Frontiera hanno ricostruito la dinamica dei fatti ed individuato i 4 giovani presenti al momento dell’accoltellamento: tutti di età compresa tra i 19 ed i 20 anni, già noti alle forze dell'ordine per i loro precedenti di polizia e penali.

Così, la mattina del 12 aprile sono scattate le perquisizioni a carico dei 4 giovani che hanno portato al rinvenimento, nell’abitazione di uno di loro, di una pistola semiautomatica marca “Beretta” Cal. 9 corto-M° 1934 con matricola abrasa, completa di caricatore monofilare privo di cartucce e una scatola di munizioni marca “Fiocchi” Cal. 7,65 contenente 40 cartucce. Il giovane, oltre alla pistola deteneva illegalmente anche altre armi bianche da punta e da taglio, tra cui un tirapugni con incorporata una lama a serramanico, un coltello multiuso con ascia e martello in acciaio oltre ad una bomboletta spray, al peperoncino.

Nell’abitazione di un altro giovane ventenne, sempre all’interno della sua abitazione, sono stati trovati 10 panetti di sostanza stupefacente di tipo Hashish per un totale di grammi 517, oltre a 10 gr di hashish e 9 gr di marijuana, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria procedente il giovane trovato in possesso della pistola con matricola abrasa, già con precedenti per reati contro la persona e di criminalità urbana, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Verbania mentre il secondo giovane, privo di precedenti specifici in materia di stupefacenti, ma noto per fatti connessi a mala movida e criminalità urbana, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria procedente, il primo soggetto è rimasto in carcere e all’altro è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.