Maltempo, massima allerta anche in Vallese e Ticino

Allerta anche nei cantoni svizzeri Ticino e Vallese per il maltempo di queste ultime ore. L’ufficio federale di meteorologia e climatologia – MeteoSvizzera – ha infatti emesso un’allerta a causa delle forti piogge previste ininterrottamente almeno fino al pomeriggio di venerdì 18 aprile.

Per quanto riguarda il Vallese, è stata emessa una comunicazione ufficiale alla popolazione, nella quale i cittadini vengono messi in guardia dai possibili pericoli. Per esempio, non parcheggiare nei pressi di fiumi e ruscelli o prestare attenzione a possibili cadute di massi, movimenti di terra o ghiaia sulle strade di montagna. È inoltre previsto un rischio valanghe nel sud-est del cantone, principalmente nelle regioni di Saas-Fee, Zermatt, Gondo e Alto-Valais. Infine, l’accesso dal Vallese alla Val d’Aosta, al Ticino e al nord Italia potrebbe subire chiusure o rallentamenti.

Anche al confine la situazione è di massima allerta. MeteoSvizzera ha infatti emesso un pericolo di livello 4 fino a venerdì nella zona tra Briga e il Sempione, dove sono attese precipitazioni torrenziali.