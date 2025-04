La settimana del Cinema Corso: emozioni, avventura e suspense dal 17 al 21 Aprile

Anche questa settimana il Cinema Corso propone una selezione di film per tutti i gusti, tra emozioni forti, avventure familiari e thriller adrenalinici. Ecco tutti i titoli in proiezione e gli orari per non perdere nemmeno un appuntamento sul grande schermo.

I PECCATORI

Regia: Ryan Coogler

Genere: Drammatico, Fantasy, Thriller

Cast: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku

Nel profondo Sud degli Stati Uniti degli anni '30, i gemelli Elijah ed Elias Smoke tornano nella loro città natale cercando redenzione. Ma il passato è tutt'altro che sepolto, e oscure presenze li attendono. Un viaggio tra antichi rituali, segreti famigliari e terrore sovrannaturale.

Orari proiezione:

Giovedì 17 aprile – ore 20.30

Venerdì 18 aprile – ore 17.30 / 20.30

Sabato 19 aprile – ore 17.30 / 20.30

Domenica 20 aprile – ore 17.30 / 20.30

Lunedì 21 aprile – ore 17.30 / 20.30

Regia: Gilles de Maistre

Genere: Avventura, Family

Cast: Liu Ye, Noé Yé, Nina Ye, Alexandra Lamy

Una tenera storia ambientata nella foresta del Sichuan. Il giovane Tian stringe un'amicizia speciale con un cucciolo di panda, Moon. Quando i due vengono separati, Tian si lancerà in un’avventura per salutarlo un'ultima volta. Un film commovente per tutta la famiglia.

Orari proiezione:

Venerdì 18 aprile – ore 17.30

Sabato 19 aprile – ore 17.30

Domenica 20 aprile – ore 17.30

Lunedì 21 aprile – ore 17.30

Regia: Christopher Landon

Genere: Drammatico, Thriller

Cast: Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane

Una serata romantica prende una piega terrificante quando Violet inizia a ricevere messaggi minacciosi da uno sconosciuto. Segui gli ordini... o perderai tutto. Suspense, tensione e un colpo di scena dietro l’altro in questo thriller contemporaneo.

Orari proiezione:

Giovedì 17 aprile – ore 20.30

Venerdì 18 aprile – ore 17.30 / 20.30

Sabato 19 aprile – ore 17.30 / 20.30

Domenica 20 aprile – ore 17.30 / 20.30

Lunedì 21 aprile – ore 17.30 / 20.30