TT Ossola2000: chiusa la regular season, salvezza per tutte le squadre regionali, retrocede la B2 FOTO

Si è conclusa la regular season del campionato a squadre con un bilancio positivo per il club: salvezza conquistata dalla Serie C1 nazionale e da tutte le formazioni regionali. Meno fortunata la squadra di Serie B2, che non è riuscita a ottenere i punti necessari per la permanenza e retrocede in C1.

Nell’ultima giornata:

B2 Balabiott perde 5-2 contro US Olimpia ASD, con due punti segnati da Kalem.

C1 Mokavit vince 5-3 contro TT Vercelli, decisivi i 3 punti di Constantinescu e i 2 di Visconti.

C2 Terminus domina 5-0 contro TT Novara, doppiette per Loforese e Vesci, 1 punto per Daniele Stefano.

D1 Balabiott Birrificio pareggia 3-3 contro TT Alessandria, grazie ai 2 punti di Pedroli e al punto di Dossena.

D3 Junior supera TT Novara A per 4-2, con 2 punti a testa di Cresci e Bruno.

Grandi soddisfazioni anche dal Grand Prix Giovanile 2024/25 - Criterium Finale, disputato a Isola d’Asti il 13 aprile.

Tra i migliori risultati individuali:

Under13: 3° Federico Mocellini, 5° Lorenzo Zaretti

Under15: 5° Mocellini, 9° Ferrari

Under17: 1° Riccardo Giulini

Under19-21: 3° Giulini, Poletti vince il tabellone dei recuperi

Nelle classifiche finali di stagione, brillano ancora Mocellini (3° U13 e U15) e Giulini (5° U17), mentre Poletti chiude 9° tra U19-21.

La società si è classificata 6ª su 32 a livello generale, un risultato che premia l’impegno di atleti, coach e famiglie.

Un plauso speciale va al coach Marco Calella e a tutti i genitori e accompagnatori che hanno seguito e sostenuto i ragazzi per tutta la stagione.