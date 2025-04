Coldiretti Novara-Vco: piogge torrenziali e frane, agricoltura a rischio

Sono ore di paura quelle che si stanno vivendo nelle province di Novara e Verbania. Le abbondanti piogge, cadute per tutta la notte, hanno provocato esondazioni e frane mettendo in allerta i cittadini. Molte strade e ponti sono stati chiusi e il traffico è bloccato in molte zone delle due province. La situazione più critica è registrata in tutta l’Ossola con frane, strade isolate e chiusura dei ponti. Gli smottamenti hanno divelto le recinzioni di alcuni vigneti.

L’allerta rossa è scattata su diversi Comuni del territorio, con l’invito, da parte delle autorità, di trasferire auto e mezzi in zone sicure. Timore quindi anche per gli agricoltori che, in un periodo che coincide con la semina, rischiano di vedere il proprio lavoro distrutto in pochissimo tempo.

I cambiamenti climatici e i periodi di siccità che si alternano ad abbondanti precipitazioni mettono a rischio l’agricoltura del territorio – evidenziano il Presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi e il Direttore Luciano Salvadori – La tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, rischiano di mettere in ginocchio il lavoro dei produttori. Gli uffici di Coldiretti sono, come sempre, a totale disposizione per la quantifica dei danni”.