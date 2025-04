Maltempo, da domani lieve miglioramento: allerta gialla nel Vco

Arpa Piemonte ha pubblicato l’ultimo bollettino relativo all’ondata di maltempo che sta colpendo la regione in questi giorni. Per la giornata di oggi, giovedì 17 aprile, l’allerta per la zona del Vco rimane arancione per il rischio idrogeologico, idraulico e di valanghe, ancora con possibili esondazioni dei corsi d’acqua e fenomeni di versante. Nel pomeriggio sono attese precipitazioni meno persistenti, con un progressivo allontanamento della perturbazione che ha colpito il territorio nelle ultime ore. Entro la sera le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi ovunque e a farsi più sparse.

L’allerta scenderà dunque a gialla per la giornata di domani, venerdì 18 aprile, per rischio idrogeologico, mentre rimarrà arancione per rischio valanghe; verde, invece, per quanto riguarda rischio idraulico, temporali e neve. Le condizioni dovrebbero infatti migliorare, con un tempo più stabile e poche precipitazioni. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.