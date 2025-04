Treni: la riapertura a Preglia non è imminente

Non sarà a breve la ripresa del traffico ferroviario lungo la linea del Sempione, dopo l'allagamento dei binari a Preglia. Questa mattina due geologi incaricati da Rfi hanno raggiunto la zona per un sopralluogo tecnico e per valutare le condizioni attuali. I binari risultano tuttora sommersi dall’acqua. Un escavatore è entrato in azione per alcune ore con l’obiettivo di liberare il rio, il cui livello si è alzato considerevolmente a causa delle forti piogge, impedendo così il regolare deflusso verso valle.

"Per iniziare i controlli necessari, in particolare sugli impianti e successivamente sull’infrastruttura ferroviaria, sarà indispensabile attendere almeno quattro ore di tempo stabile e senza pioggia" spiega il sindaco Giorgio Ferroni che ha monitorato la situazione per tutta la notte, affiancato dai volontari della Protezione civile. C’erano timori per le abitazioni vicine, ma fortunatamente le condizioni meteo sono migliorate. Sebbene la criticità persista, l’emergenza appare al momento sotto maggiore controllo.



Difficile comunque che domani mattina sia riaperta la tratta ferroviaria utilizzata dai lavoratori frontalieri per raggiungere i luoghi di lavoro in Vallese. Nel tardo pomeriggio è stata ripristinata la linea per la Svizzera con bus da Domodossola a Iselle e poi in treno fino a Briga.