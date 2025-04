Ivana Vezzoli è la nuova presidente di Cna Pensionati Piemonte Nord

Ivana Vezzoli è la prima presidente donna di Cna Pensionati Piemonte Nord, eletta dall’assemblea del gruppo, che si è riunita ieri, 17 aprile, nella sede novarese dell’Associazione degli artigiani e delle piccole imprese. Succede al vercellese Renato Ciocchetti, che ha concluso due mandati consecutivi.

Vezzoli, che vive a Galliate, ha svolto la sua carriera professionale in Cna Pn, come responsabile dell’Ufficio Amministrazione, per circa vent’anni. All’età pensionabile è entrata nel sodalizio del gruppo della ‘terza età’, come coordinatrice dell’area di Novara.

“In questo momento storico – ha dichiarato Vezzoli - diventa prioritaria la conferma del nostro impegno per la riaffermazione dei principi e dei valori fondamentali quali libertà, giustizia, uguaglianza e solidarietà. Valori che stanno alla base di una società davvero inclusiva e solidale, nella quale anche le persone non più giovani possano trovare il loro spazio vitale. Occorre partire da qui, dal nostro diritto ad avere ancora un ruolo attivo nella società e, al contempo, di poter usufruire di una assistenza sanitaria e sociale adeguate, a garanzia di una qualità della vita dignitosa”.

La neopresidente ha stigmatizzato i punti prioritari del suo mandato quadriennale: formazione sull’uso degli strumenti digitali, indispensabili per poter accedere ai servizi pubblici; incontri periodici tematici sui corretti stili di vita per prevenire e limitare patologie croniche invalidanti; rappresentanza sindacale sui temi della sanità pubblica e dei servizi residenziali domiciliari per gli anziani non autosufficienti.

“Non mancheranno anche le nostre tradizionali iniziative con momenti culturali e di svago – ha concluso Vezzoli - ma, soprattutto, dobbiamo promuovere azioni e iniziative che favoriscano la valorizzazione degli anziani quale risorsa della società ed essere presenti e far sentire la nostra voce, come testimoni di Cna Pensionati, per crescere ed essere sempre più forti e autorevoli”.