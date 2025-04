Migliorano le condizioni meteorologiche sul Vco: da domani allerta verde

Era atteso ed è arrivato il miglioramento delle condizioni meteorologiche in Piemonte, in seguito al fenomeno alluvionale che ha colpito diverse zone della regione nei giorni scorsi. L’ultimo bollettino emesso da Arpa Piemonte, sul territorio del Vco l’allerta per la giornata di oggi, venerdì 18 aprile, è gialla per pericolo valanghe, mentre è verde per quanto riguarda il rischio idrogeologico e idraulico, grazie al tempo stabile e privo di precipitazioni.

Domani, sabato 19 aprile, è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni, ma con precipitazioni moderate. L’ultimo bollettino Arpa riporta per domani allerta verde per quanto riguarda pericolo idrogeologico, idraulico e di valanghe.