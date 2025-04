A Mergozzo il museo apre le porte nel weekend in attesa dell’estate

In attesa dell’entrata in vigore dell’orario estivo, il Mu.Me. – Museo Archeologico di Mergozzo, ospitato nello storico Palazzo Tamini in via Roma, apre le sue sale al pubblico ogni sabato e domenica dalle 15 alle 18.

Per chi desidera visitarlo al mattino, è possibile farlo dalle 10 alle 12, rivolgendosi all'ufficio turistico situato a pochi passi dal museo.

Il Mu.Me. custodisce reperti che raccontano la lunga storia del territorio mergozzese, dalle origini preistoriche fino all’età romana, offrendo uno sguardo affascinante sul passato attraverso manufatti, esposizioni tematiche e iniziative culturali.

Le scolaresche e i gruppi organizzati possono invece concordare visite guidate in giorni e orari diversi, previo contatto al numero 0323 840809 oppure scrivendo a info@ecomuseogranitomontorfano.it o museomergozzo@tiscali.it.