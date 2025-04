In piazza Mercato la festa di Oscella Felix

Torna domenica 27 aprile in piazza mercato a Domodossola la festa di primavera organizzata dall'associazione Oscella Felix, giunta alla quinta edizione.A partire dalle 12 sarà possibile pranzare, da asporto o da gustare sui tavoli all'aperto, polenta con salamino, spezzatino e gorgonzola.

Dalle 14 si potranno degustare gli Stinchett poi, dalle 15.30, giochi popolari e la fisarmonica magica di Joy Burger, musico e prestidigitatore. Per tutta la giornata in piazza bancarelle Km zero e impatto zero con tanti prodotti della gastronomia.