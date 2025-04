''Facciamo una passeggiata antifascista sino a piazza Matteotti''

Non è piaciuta all’Anpi la decisione del sindaco Lucio Pizzi di ‘’rivedere’’ le celebrazioni del 25 aprile a Domodossola, città medaglia ‘oro al Valor militare per la Repubblica dell’Ossola.

Dopo l’intervento del Governo italiano con i 5 giorni di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, il sindaco di Domodossola ha modificato il programma delle celebrazioni in programma. Infatti la manifestazione si svolgerà interamente in piazza Matteotti: non avranno luogo il ritrovo in piazza Repubblica dell’Ossola e la formazione del corteo. Ed inoltre non sarà presente il Civico Corpo Musicale di Domodossola.

La cancellazione del corteo ha però suscitato la protesta dell’Anpi. Il presidente provinciale Franco Chiodi ha invitato chi parteciperà alla cerimonia a ricordo dell’80esimo della Liberazione a ritrovarsi alle 10 sotto il Municipio di Domodossola per percorrere il corso cittadino con un simbolica “Passeggiata antifascista”.

‘’Non siamo stati minimamente coinvolti nella decisione di annullare il corteo e ne siamo venuti casualmente a conoscenza – dice Chiodi - . Siamo contrariati per questa scelta. Il rispetto del lutto nazionale non sarebbe stata infranto da un corteo. Si poteva fare come in altre località evitando l’intervento della banda musicale ma non eliminare il corteo, che in molte delle città della provincia è stato confermato. Quindi proporremo di partecipare a un concentramento davanti al municipio per poi fare una passeggiata antifascista sino a piazza Matteotti’’.