Pediacoop H24 Domo lotta ma cede alla capolista Valsangone

È stata una sfida intensa e ricca di emozioni quella andata in scena domenica 19 aprile al PalaRaccagni, dove la Pediacoop H24 Domo, terza in classifica, ha affrontato la capolista Valsangone in un match decisivo per alimentare le speranze di aggancio al vertice.

Per Domodossola si trattava di un’occasione importante: una vittoria avrebbe accorciato le distanze dalla vetta, complice anche la sconfitta di Verbania. Tuttavia, il risultato finale ha premiato gli ospiti, che si sono imposti per 1-3 in rimonta dopo aver ceduto il primo set.

Nonostante il rammarico per il risultato, la formazione ossolana può guardare con orgoglio alla prestazione offerta, soprattutto considerando le assenze dei centrali Sirocchi e D’Andrea. Coach Cova ha così lanciato dal primo minuto il giovanissimo Anderlini (classe 2009), affiancato da Iaria, con Boschi in regia opposto a Kurochkin, De Grandis e Maiello in banda e Scarpati libero.

L’avvio è tutto di marca domese: aggressività, ritmo e precisione permettono ai padroni di casa di dominare il primo set, chiuso con un netto 25-17. Dal secondo parziale, però, Valsangone alza il livello, affidandosi a una solida organizzazione muro-difesa che mette in difficoltà l’attacco locale. Il set si decide sul filo di lana (22-25), e da lì la gara cambia inerzia.

Nel terzo parziale gli ospiti confermano la propria solidità (20-25), nonostante i tentativi di coach Cova di cambiare l’inerzia con il doppio cambio. Nel quarto set, combattuto punto a punto, Domodossola resta in partita fino alla fine e sfiora il pareggio sul 24 pari, ma un contrattacco fuori di pochi centimetri spegne le speranze di tie-break.

Valsangone conquista così tre punti pesanti, avvicinandosi alla promozione. Domodossola, invece, esce tra gli applausi del pubblico e con la consapevolezza di aver giocato alla pari contro la prima della classe.

Il campionato resta comunque apertissimo: sabato 25 aprile alle 20.30 è in programma il derby del Vco contro Pallavolo Altiora, seconda in classifica, una sfida che promette ancora spettacolo.