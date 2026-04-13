Impresa sfiorata a Gavi: le ragazze del 2mila8volley volano agli ottavi

Una serata intensa e ricca di emozioni quella vissuta a Gavi, dove la squadra di Prima Divisione femminile del 2mila8volley Domodossola ha centrato un risultato di grande valore. Le ossolane sono riuscite a conquistare un punto prezioso contro una delle formazioni più forti del campionato, assicurandosi così l’accesso agli ottavi di finale e un posto tra le migliori sedici squadre su trentotto partecipanti.

Un traguardo ancora più significativo considerando il rendimento quasi impeccabile delle avversarie, che nel corso della stagione avevano lasciato per strada un solo punto. Nonostante le difficoltà, la squadra guidata da Balzano e Fontanini ha dimostrato carattere e qualità, riuscendo non solo a strappare un set, ma a portare la gara fino al tie-break, sfiorando una vittoria clamorosa.

Dopo un primo set complicato, chiuso a favore delle padrone di casa, Domodossola ha reagito con determinazione nel secondo parziale, imponendo il proprio gioco e riportando il match in equilibrio. Il terzo set ha visto nuovamente il dominio di Gavi, ma le ossolane non si sono arrese, tornando in campo con grande energia nel quarto set e conquistandolo con autorità, risultato che ha garantito la qualificazione ai playoff.

Nel tie-break finale Gavi è riuscita a mantenere il controllo, chiudendo la sfida e conservando l’imbattibilità stagionale, ma la prova delle ragazze ossolane resta di altissimo livello.

Per il giovane gruppo del 2mila8volley si tratta di un risultato storico, che conferma la crescita del movimento e la competitività raggiunta in un campionato sempre più impegnativo. Ora si attende di conoscere l’avversaria degli ottavi, con gare di andata e ritorno, mentre il sogno playoff continua.