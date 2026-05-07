Pediacoop H24 Domo chiude in festa: netto successo contro Reba Torino

Prosegue nel migliore dei modi il finale di stagione della Pediacoop H24 Domodossola, che dopo l’ottima prova nel derby del 25 aprile supera anche il Reba Torino nell’ultima partita casalinga del campionato.

Nonostante la sfida non avesse particolari implicazioni di classifica per entrambe le squadre, il match si è rivelato combattuto e piacevole, con le due formazioni intenzionate a chiudere al meglio una stagione lunga e impegnativa. Rimane però il rammarico in casa domese per l’esclusione dai play-off, maturata a causa di una decisione federale contestata dalla società.

Coach Cova ha sfruttato l’occasione per dare spazio a molti giovani e far ruotare l’intero roster, ma la superiorità tecnica e fisica della Pediacoop H24 Domo è apparsa evidente per tutta la gara. Gli ossolani hanno infatti chiuso la sfida con un netto 3-0, grazie ai parziali di 25-20, 25-19 e 25-16.

Grande entusiasmo anche sugli spalti del palazzetto, dove non sono mancati applausi, ringraziamenti e saluti finali rivolti ad atleti, staff e tifosi che hanno accompagnato la squadra durante tutta la stagione.

Il campionato consegna ancora una volta a Domodossola il terzo posto finale, confermando il valore di un gruppo giovane e con ampi margini di crescita. A una giornata dalla conclusione, la squadra ha già conquistato otto punti in più rispetto alla scorsa stagione e potrà migliorare ulteriormente il proprio bottino nell’ultima trasferta contro Lasalliano, con l’obiettivo di superare quota 60 punti.



