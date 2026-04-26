Pallavolo, Pediacoop h24 batte Altiora nel derby del Vco

In attesa che questa sera Mokavit Altiora scenda in campo alle ore 18.00, si è giocato ieri – sabato 25 aprile - il derby di ritorno in serie D tra Plastipak Altiora e Pediacoop h24 Domodossola. In un PalaManzini gremito a vincere è stata la formazione domese di coach Andrea Cova. In virtù di questo risultato, ValSangone capolista è ad un passo dalla Serie C e Verbania si vede tallonata al secondo posto proprio da Domodossola.

Una brutta Plastipak Altiora, probabilmente nel peggior momento della stagione, ha perso il classico derby della provincia contro Pediacoop h24 Domodossola. Una partita che alcuni hanno definito ‘a pallonate’ con azione belle da vedere e giocata in un palazzetto pieno. Con tanto pubblico sia di fede lacuale che di fede ossolana. Parziali dei set tutti abbastanza tirati, con il primo che vede Domo più continua nei punti finali, Domo che se lo aggiudica 21-25. Il secondo è molto tirato, punti a punto dei più classici che si chiude all’ultimo scambio sul 23-25 per la compagine di Andrea Cova, ex tecnico di Verbania sia maschile che femminile. Anche il terzo ha un andamento tirato e si chiude nel medesimo modo: con un 22-25 che significa 3-0 per Pediacoop h24.

“Oggettivamente Domo ha nettamente meritato la vittoria – dice un Matteo Azzini di poche parole - noi abbiamo fatto forse la peggiore partita di tutto il campionato ma ahimè in questo momento noi siamo questi e di più non riusciamo a fare. Peccato perché la palestra era piena, tanta gente è venuta a vederci e noi gli abbiamo dato una prestazione di basso livello. Niente da dire, dobbiamo solo tirarci su le maniche e lavorare”.