Impresa del 2mila8volley Domodossola: rimonta da 0-2 e vittoria al tie-break

Grande prova di carattere per la Serie D maschile del 2mila8volley Domodossola, che conquista una vittoria preziosa sul difficile campo del Gavi Volley al termine di una sfida intensa e combattuta.

La formazione ossolana si è imposta per 2-3 dopo oltre due ore di gioco, riuscendo a ribaltare uno svantaggio di due set che sembrava compromettere la partita. Il Gavi, rafforzato da giocatori di esperienza provenienti da categorie superiori, si è confermato avversario ostico, soprattutto nei primi due parziali.

Nel primo set i padroni di casa hanno preso subito il controllo, imponendo il proprio ritmo e sfruttando qualche errore di troppo dei domesi, chiudendo 25-22. Ancora più netta la superiorità nel secondo parziale, vinto 25-14, con Domodossola in difficoltà sia in ricezione che nella fase offensiva.

Quando tutto sembrava indirizzato verso una sconfitta, è arrivata però la reazione della squadra di coach Cova. Nel terzo set gli ossolani hanno cambiato marcia, trovando maggiore solidità e ritmo grazie anche agli innesti dalla panchina. Il risultato è stato un netto 13-25 che ha riaperto il match.

Sulla scia dell’entusiasmo, Domodossola ha continuato a spingere anche nel quarto set, imponendosi 17-25 e portando la sfida al tie-break. Nel set decisivo, l’inerzia era ormai tutta dalla parte degli ospiti, che hanno dominato chiudendo 7-15 e completando una rimonta di grande valore.

Una vittoria che pesa non solo per la classifica, ma anche per la dimostrazione di carattere e qualità espressa nei momenti decisivi. Con questo successo, il terzo posto appare ormai consolidato, ma resta aperta la corsa alle posizioni più alte.

Il mese di aprile sarà decisivo: prossimo appuntamento domenica 19 aprile al Palaraccagni contro la capolista Valsangone, in una sfida che potrebbe dire molto sulle ambizioni della squadra ossolana.