Dopo la chiusura dello stabilimento, i dipendenti Barry Callebaut di Verbania creano un portale per cercare lavoro e aiutarsi a vicenda

Dalla solidarietà nasce un'iniziativa concreta e lodevole: i dipendenti della Barry Callebaut di Verbania Intra, dopo la chiusura a sorpresa dello storico stabilimento avvenuta il 5 settembre 2024, hanno deciso di non arrendersi. Nonostante la delocalizzazione improvvisa abbia lasciato senza lavoro circa 100 dipendenti diretti e oltre 130 lavoratori dell’indotto, un gruppo di ex lavoratori ha reagito con coraggio e determinazione.

È nato così un portale web che raccoglie i curriculum vitae di alcuni ex dipendenti, inseriti su base anonima e volontaria, per dare visibilità e nuove opportunità a lavoratori esperti e qualificati. Il sito è accessibile pubblicamente da tutte le aziende interessate a valutare nuove risorse umane, con l’intento di favorire il reinserimento lavorativo nel territorio.

Il portale è disponibile al seguente link: https://curriculumexbarry.netlify.app/

Attualmente, oltre 70 lavoratori sono ancora alla ricerca di una nuova occupazione. Il sito verrà aggiornato costantemente per restare uno strumento utile e vivo nel tempo.

Ma non si fermano qui. Gli ex dipendenti hanno anche creato un gruppo WhatsApp per restare in contatto, condividere opportunità di impiego, aggiornamenti e notizie utili. Un gesto che rafforza il senso di comunità e mostra, ancora una volta, quanto questo gruppo di lavoratori sappia distinguersi per spirito costruttivo, dignità e professionalità.

Per contatti diretti o per segnalare offerte di lavoro: dipendentiexbarry@gmail.com

Un’iniziativa che merita visibilità e sostegno, affinché non si perda il patrimonio umano e professionale che questo stabilimento ha rappresentato per Verbania e per l'intero territorio.