Pentenero e Avetta (Pd): “Che cosa sta facendo la Giunta regionale per il dopo alluvione?”

Che cosa sta facendo la Giunta regionale per il dopo alluvione? Se lo chiedono la capogruppo Pd in consiglio regionale Gianna Pentenero e il consigliere regionale Pd Alberto Avetta. “Dopo le eccezionali precipitazioni che hanno colpito il Piemonte nei giorni 15, 16 e 17 aprile 2025 — in particolare le zone del Torinese, Biellese e Verbano — resta ancora aperto il tema della risposta istituzionale all’emergenza” hanno continuato Pentenero e Avetta.

I dati parlano chiaro: oltre 500 mm di pioggia in meno di 72 ore, danni ingenti a infrastrutture, versanti, imprese e attività agricole. Un evento che per intensità e diffusione ricorda l’alluvione dell’autunno 2020.

Alla luce della gravità della situazione, i rappresentanti del gruppo regionale Pd hanno presentato un’interrogazione urgente per chiedere alla Giunta regionale se e in che modo intenda: valutare e quantificare con precisione i danni subiti; intervenire per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza del territorio; attivare misure concrete a sostegno di cittadini e imprese, come ad esempio finanziamenti in conto interesse, garantiti da un apposito fondo regionale.

“A oggi è stato annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro, somma che appare però del tutto insufficiente rispetto all’ampiezza delle necessità emerse. È quindi fondamentale conoscere al più presto le intenzioni della Regione e capire se saranno individuate ulteriori risorse, anche attraverso strumenti innovativi e tempestivi, in grado di sostenere chi è stato duramente colpito” hanno concluso Pentenero e Avetta.