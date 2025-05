Verbania, le imprese del Vco incontrano la vicepresidente Elena Chiorino

Un’occasione di dialogo diretto tra istituzioni e mondo produttivo: venerdì 23 maggio alle ore 10.30, presso la sede di Villa Pariani a Verbania, si terrà un incontro promosso da Unione Industriale del Vco con Elena Chiorino, Vicepresidente della Regione Piemonte con delega al Lavoro, alla Formazione professionale e al Welfare aziendale.

L’iniziativa, rivolta alle aziende associate, si propone come momento di confronto aperto e costruttivo, per approfondire le politiche regionali in materia di occupazione, formazione e sostegno al benessere nei luoghi di lavoro. Le imprese avranno così la possibilità di interfacciarsi direttamente con un’esponente della Giunta regionale, portando all’attenzione esperienze, esigenze e proposte.

L’incontro segue quello dello scorso marzo con l’Assessore regionale allo Sviluppo delle Attività Produttive, Andrea Tronzano, che ha riscosso grande interesse tra gli imprenditori del territorio. Un segnale dell’attenzione crescente verso il dialogo istituzionale come strumento per favorire crescita e competitività.

Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione: è possibile comunicare la propria adesione scrivendo a segreteria@uivco.vb.it oppure telefonando al numero 0323 403100.