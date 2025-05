Continua al Cinema Corso la rassegna dedicata a montagna e natura

Giovedì 22 maggio alle ore 20:30 torna il secondo appuntamento della rassegna cinematografica dedicata alla montagna e alla natura, nata da una collaborazione tra il Cinema Corso di Domodossola e le sezioni CAI Domodossola e CAI Valle Vigezzo.

In programma “La pantera delle nevi”, pluripremiato documentario diretto da Marie Amiguet e dal celebre fotografo naturalista Vincent Munier.

Il film ci accompagna in un viaggio poetico e silenzioso tra gli altopiani del Tibet, alla ricerca del leggendario felino delle nevi.

Un’esperienza immersiva che unisce la bellezza della natura incontaminata alla riflessione interiore, guidata dalla voce dello scrittore Paolo Cognetti e accompagnata dalle suggestive musiche di Nick Cave e Warren Ellis.

I testi, tratti dall’opera di Sylvain Tesson, offrono uno sguardo filosofico e contemplativo sul nostro rapporto con il mondo selvaggio.

La proiezione si terrà al Cinema Corso di Domodossola, in 4K Ultra HD, per una resa visiva in altissima definizione che valorizza ogni dettaglio dei paesaggi e delle immagini naturalistiche.

L’ingresso è previsto al costo ridotto di 7 euro per i soci CAI.