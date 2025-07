Madama Butterfly al Tones Teatro Natura

Sabato 26 luglio 2025, alle ore 21:30, il suggestivo Tones Teatro Natura di Oira Crevoladossola (Vco) ospiterà la nuova produzione immersiva di Madama Butterfly, uno dei capolavori di Giacomo Puccini, presentata dalla Fondazione Tones on The Stones.

Incastonato nel cuore della Valle Ossola, questo teatro di pietra si trasformerà in un’esperienza multisensoriale grazie a un allestimento innovativo che unisce arte, natura e tecnologia. Oltre 100 metri di proiezioni panoramiche a 270° avvolgeranno il pubblico, immergendolo completamente nella tragica storia di Cio-Cio-San, protagonista dell’opera.

La regia, curata da Renato Bonajuto — che ha portato Madama Butterfly nei più prestigiosi teatri italiani — si fonde con la direzione artistica di Maddalena Calderoni, soprano e anima della Fondazione, per creare una produzione su misura che esalta il legame tra il paesaggio naturale del teatro e la potenza emotiva della partitura pucciniana.

Questa rappresentazione rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione, trasformando l’antica cava in un teatro del sogno dove la lirica si intreccia con installazioni digitali e scenografie immersive.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’opera e del teatro contemporaneo, che potranno vivere Madama Butterfly in una dimensione nuova, dove musica, tecnologia e natura si fondono in un unico racconto emozionante.