Bognanco, dopo la posa del ponte bailey si procede con i lavori sul versante

Dopo la posa del ponte bailey, nella mattinata di ieri si è tenuta a Bognanco una riunione di coordinamento con la provincia del Vco e la ditta incaricata dei lavori sul versante della strada che era stata colpita dalla frana.

“I lavori saranno impegnativi - commenta il presidente della provincia Alessandro Lana - .Ma la ditta di rocciatori è molto professionale e preparata ad affrontare un intervento così complesso”.

Nel frattempo, sottolinea ancora Lana, è iniziata anche l’asfaltatura della strada a partire da Mocogna, ed è stata quasi ultimata la posta che sale fino a Bognanco. “Nella giornata di oggi le ditte saranno ancora al lavoro per procedere senza sosta come fatto finora per togliere la valle dall’isolamento entro fine mese”.