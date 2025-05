Santa Maria Maggiore, un’estate di eventi tra cultura, sport e tradizione

Tantissime iniziative, per tutti i gusti. E’ stata presentata lunedì alle 17 la nuova stagione di eventi di Santa Maria Maggiore. Un appuntamento, questo organizzato dal Comune in Sala Mandamentale, dal duplice significato: “Da una parte quello di illustrare il programma ai giornalisti, dall’altra – nel contempo – dare voce alle varie associazioni che hanno collaborato con i loro programmi a stilare il ricco calendario di appuntamenti” ha esordito il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini.



Eventi che, ha evidenziato “si rifanno a tre filoni: sport, intrattenimento, cultura”. Cottini, nel ricordare i tre appuntamenti più rinomati (Sentieri e Pensieri, il Raduno Internazionale dello Spazzacamino, e il Mercatino di Natale) ha sottolineato anche il crescente successo della manifestazione autunnale “Fuori di Zucca” ponendo però l’accento anche sugli altri eventi, più piccoli ma molto significativi: “Per essere un Comune di soli 1300 abitanti Santa Maria Maggiore si comporta in termini di offerta come un Comune molto più grande”. Un importante sostegno arriva dall’Ufficio turistico, coordinato da Monica Mattei e dalla Pro loco, presieduta da Michela Prelli.



In collegamento telefonico da New York è intervenuta la professoressa Annie-Paule Quinsac, storica dell’arte e professoressa emerita della University of South Carolina, che ha anticipato la mostra (inaugurazione il 5 luglio) che verrà dedicata al pittore vigezzino Carlo Mattei, scomparso a 88 anni (nell’estate del 2023). Non mancheranno poi, tra i vari eventi, quelli consolidati da anni come “Musica da Bere”, e “Weekend da Favola”. Alessandra Balconi, responsabile del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo ha ricordato le date della quarta edizione del “Weekend del Folklore” (28 e 29 giugno), con già 22 gruppi confermati (alcuni provenienti anche dalla Svizzera). Poi le tante attività della Scuola di Belle Arti e della Casa del Profumo.

E le varie opportunità legate allo sport, con il golf e il parco avventura, ma non solo. Spazio anche alle numerose associazioni che collaborano ad arricchire il programma degli eventi. Dal Cai (con la Via del Mercato e altri appuntamenti culturali e legati all’escursionismo per adulti e giovani), alla Piana di Vigezzo (con l’attesa edizione del Meraviglia Festival, il 5 e 6 luglio e – novità – la prima tappa (unica italiana) dello Swiss Enduro Series, il prestigioso circuito di enduro Mtb, in programma il 26 e 27 luglio). Poi la corsa e il podismo, con – tra gli altri appuntamenti - la 52esima edizione della rinomata Sgamela’a d Vigezz, fissata per il 31 agosto. Senza dimenticare le attività del locale Motoclub.

E non è tutto: ancora tantissimi appuntamenti lungo tutto l’arco dell’estate, fino a dicembre. Ma si parte già questo fine settimana con “Dai dai cunta su”, anticipazione primaverile di Sentieri e Pensieri e che sarà un tributo al compianto scrittore Benito Mazzi, con la partecipazione di Paolo Massobrio.

Per il programma completo degli eventi di Santa Maria Maggiore: www.santamariamaggiore.info.