Venerdì Bognanco non sarà più isolata

Bognanco verso la fine dell'isolamento. Non ci sono ancora orari certi, ma venerdì, se tutto procederà come da programma, la Valle Bognanco potrebbe uscire dall'isolamento.

“Oggi finiscono di asfaltare” ha detto il presidente della Provincia Alessandro Lana, che ha anche annunciato per domani la continuazione dei lavori sulle rampe che portano al ponte bailey con la posa delle barriere. “L'apertura è prevista per venerdì” conferma Lana, anche se non può ancora essere preciso sugli orari.

“Da lunedì sono contemporaneamente iniziati a pieno ritmo i lavori sul versante con lo smontaggio della vecchia paramassi e dopo aver tagliato le corde di protezione una prima parte importante di materiale è caduto a terra, ora si proseguirà senza sosta con i disgaggi e tutte le lavorazioni che richiederanno almeno 3 mesi e molta cautela per chi le sta effettuando” aveva spiegato martedì il presidente della Provincia .