Anas lancia la campagna contro gli incendi causati da sigarette gettate dai veicoli

Un’azione diffusa per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di comportamenti responsabili di fronte a una delle maggiori piaghe dell’estate: rende il via la campagna di Anas contro gli incendi in prossimità dei tracciati stradali e autostradali causati da sigarette accese gettate dai veicoli. Anche di recente, complice la siccità e le alte temperature del periodo, si sono verificati al margine di strade e di autostrade, a causa di un fenomeno vietato e sanzionato dal Codice della Strada e dal Codice Penale.

Lo slogan "La strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente salva il tuo viaggio" vuole sensibilizzare chi viaggia: una sigaretta accesa gettata dal veicolo può mettere a rischio l’incolumità fisica delle persone e causare la distruzione dell’ambiente, dei beni immobili e interruzioni alla viabilità. Per gli utenti in transito lungo le strade Anas il messaggio “Pericolo Incendi. Non gettare sigarette” sarà trasmesso sui Pmv-pannelli a messaggio variabile presenti sulla rete.

Anas, in particolare, richiama l’attenzione sulle raccomandazioni della Protezione civile per fronteggiare questo fenomeno: non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, non abbandonare rifiuti: sono un pericoloso combustibile, non parcheggiare sull’erba secca (la marmitta calda può provocare un incendio), non accendere fuochi dove non è permesso, usare solo le aree attrezzate. Se è stato acceso un fuoco non allontanarsi finché non è spento del tutto, non bruciare stoppie o residui agricoli, rispettare le ordinanze comunali.

Se si avvista un incendio è fondamentale chiamare il numero 115 del(Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o il numero di emergenza 112 o il numero 1515. E’ importante segnalarli ma al contempo bisogna tenersi lontani per facilitare le operazioni senza correre rischi. Per un viaggio informato le notizie sulla viabilità sono disponibili al link www.stradeanas.it/esodoestivo e attraverso i canali social corporate seguendo l’hashtag esodo estivo2024.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui canali VAI all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai, APPVAI di Anas (scaricabile gratuitamente in App store e in Play store), CCISS Viaggiare Informati al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico, numero verde Pronto Anas 800841148 del Servizio Clienti Anas (per parlare con un operatore 24 ore su 24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale.

Inoltre, digitando il tasto 5 si può ascoltare un notiziario audio, che fornisce informazioni sulle principali chiusure per lavori, che possono interessare anche i mezzi pesanti e con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana), LiveChat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it (per parlare con un operatore dalle 8 alle 20 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili). Bollettini di viabilità sono trasmessi su Radio Italia (nazionale), Radio 105, R101, Virgin Radio, Radio Subasio, Tgcom24, Isoradio e sulle 39 radio partner locali di Anas.