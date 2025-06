Inaugurata a Crodo la mostra “Cravariola, l’Alpe della Dote”: un viaggio tra storia, confini e memoria alpina

Sabato 31 Maggio è stata inaugurata a Crodo presso il Foro Boario, la Mostra "Cravariola, l'Alpe della Dote". L'evento ha richiamato un numeroso pubblico, appassionati di storia alpina e curiosi, desiderosi di approfondire le vicende legate a questo significativo territorio di confine.

L'inaugurazione è stata arricchita da una serie di interventi di alto profilo. Il Prof. Enrico Rizzi, storico locale e profondo conoscitore della storia alpina da oltre cinquant'anni, nonché uno dei massimi esperti internazionali della storia dei Walser, ha affascinato i presenti con la sua narrazione e i suoi studi sulla storia controversa dell’Alpe Cravariola. A seguire, la Dott.ssa Giorgia Frangioni, dottoranda presso l'Università di Genova, ha presentato i primi, promettenti risultati della ricerca ArcheoKore condotta sulla cartografia storica dell'Alpe Cravariola, offrendo nuove prospettive e dati inediti. La conferenza si è conclusa con l'intervento del Dott. Marco Garbani, avvocato e giurista svizzero, che ha proposto un interessante confronto sulla situazione dei confini tra Svizzera e Italia e le loro evoluzioni, evidenziando la complessità e la dinamicità delle linee di demarcazione.

Nel corso dell’evento, l'Associazione ha colto l'occasione per presentare ufficialmente il programma per il 2025 “Montagne Senza Confini - Cravariola: 150 anni dalla posa dei cippi di confine Italo-Svizzero”. Questo ambizioso programma prevede una serie di eventi e iniziative che coinvolgono enti e associazioni piemontesi, lombarde e ticinesi che, da maggio sino a novembre, celebreranno il 150° anniversario della posa dei cippi di confine tra Italia e Svizzera in Cravariola, promuovendo la conoscenza storica, la valorizzazione dei territori e lo spirito di collaborazione transfrontaliera.

Il ricco programma è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo, l'Associazione in Cammino La via Francisca del Lucomagno e Val Rovana è.…ed il sostegno economico di Regio Insubrica, del Consiglio Regionale del Piemonte, dei comuni di Crevoladossola, Crodo e Montecrestese (I) e Campo Vallemaggia (CH) e di altri enti ed associazioni che hanno creduto in questo progetto.

L'intensa giornata si è conclusa con una suggestiva performance musicale intitolata "Il Suono del Silenzio”: un delicato viaggio sonoro attraverso brani della tradizione, riarrangiati per violino, fisarmonica e pianoforte, che ha creato un'atmosfera coinvolgente. La performance, a cura di CTF Ossola, ha visto protagonisti gli artisti Lucia Puricelli, Andrea Pizzamiglio e Sophia Keyenburg, che con le loro melodie hanno regalato al pubblico un momento di emozione e riflessione.

La Mostra “Cravariola: l’Alpe della dote” - dice Nori Botta, presidente dell’Associazione - è un'esperienza che prende vita dal profondo lavoro di ricerca e conoscenza realizzato dal Prof. Rizzi, in particolare dalla sua opera "L'Alpe della Dote: Cravariola – I De Rodis e Premia" edito da Grossi Domodossola. Attraverso gli scatti esposti e un percorso sonoro di voci e storie accessibile tramite QR code, i visitatori sono invitati a intraprendere un viaggio visivo e immersivo.

Questo "sentiero immaginario" fra matrimoni, confini, sentenze, mappe e cartine storiche. ripercorre le tracce di un passato denso di storia, di volti, di sofferenze, di fatica, di coraggio e resilienza, indissolubilmente legati alla maestosità del paesaggio alpino della Cravariola e alla sua unicità. I testi e le musiche del percorso audio sono stati scritti e composti in occasione di questa mostra dalla compagnia teatrale Ctf Ossola con la regia di Nicol Quaglia e le musiche originali di Lucia Puricelli.

Un ringraziamento va a tutte le autorità presenti, in particolar modo, Alberto Preioni e al numeroso e interessato pubblico. Un grazie speciale all'amministrazione Comunale di Crodo per la concessione delle sale e a tutti coloro che ci hanno donato scatti di vita e ricordi indelebili, e a tutte le persone, professionisti e volontari, che ci hanno accompagnati nel cammino verso la realizzazione di questa mostra.”

La Mostra è visitabile fino a ottobre, sarà aperta al pubblico su prenotazione contattando il Comune di Crodo Tel. 0324 61003 Int.2 - Lucrezia e Associazione Sentieri degli Spalloni APS ETS - Nori +39 335 1345384 Marco +39 348 400 6670